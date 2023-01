Topvrouw Fox-IT: 'Tegen klagende witte mannen zeg ik: opzij!'

Ze werkte bij de AIVD, was topvrouw bij de Nationale Recherche en is nu ceo van Fox-IT, het cyberbeveiligingsbedrijf dat over onze staatsgeheimen waakt. Toch is Inge Bryan opvallend openhartig. 'De amoraliteit van de Zuidas is mij een doorn in het oog.'