18:20 Met reclame en live-uitzendingen gaan streamers op ouderwetse tv lijken Lennart Zandbergen De strijd tussen streamingdiensten als Disney, Netflix, HBO, Apple en Amazon is keihard. Nu die markt verzadigd lijkt, kijken de bedrijven naar livestreams, vooral van sport. Ook in reclame-abonnementen zien ze brood, zodat streaming wat op de goede oude televisie gaat lijken.

