15:00 'Verzekering' voor afnamecontracten moet groene financiering schwung geven Carel Grol Bedrijven kopen groene stroom steeds vaker rechtstreeks van windparken of zonneweides. Dat zijn grote contracten. Maar wat als de koper geen kredietrating heeft? Sinds kort is er een 'verzekering' voor dit soort energiecontracten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen