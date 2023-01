16:40 Duurzame kapitalist in de ethische chocola Hilda Bouma De nieuwe baas van het ethische chocolademerk Tony's Chocolonely, de Brit Douglas Lamont, gelooft in duurzaam kapitalisme. Hij komt alleen zijn bed uit voor bedrijven die de wereld willen verbeteren.

