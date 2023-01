16:44 Intel-directeur: 'Europese chipfabriek komt er, maar er moet wel geld bij' Gerben van der Marel Sandra Olsthoorn Intel wil een hypermoderne chipfabriek bouwen in Duitsland. Maar de kosten lopen flink op door de hoge inflatie en gestegen investeringskosten. Daarom heeft het bedrijf om meer subsidie gevraagd, zegt directeur Europa Frans Scheper. 'Zelfs met extra subsidie is het nog heel lastig om te concurreren met Azië en de VS.'

