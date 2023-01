11:14 Techbedrijven moeten boeten voor hun groeiverslaving Jan Fred van Wijnen Ontslagrondes, geldnood, faillissement: de Nederlandse techsector heeft weleens betere tijden gekend. Door de hogere rente bekoelt de liefde van investeerders voor geldverslindende start-ups. Zij betalen nu de prijs voor te rooskleurige toekomstplannen. Die zijn ‘leuk voor aan de bar, maar je kunt er geen biertje van betalen’.

