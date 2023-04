Diner met het FD • 06:00 Miljonairsmakelaar Leslie de Ruiter: 'Natuurlijk schuiven ze elkaar pandjes toe' Erik van Rein Directeur Leslie de Ruiter van de Nederlandse vastgoedtak van Christie's werd pas echt succesvol in het verkopen van penthouses en Gooise villa's na een breuk met zijn vader. 'Ik ben er gewoon uitgeflikkerd.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen