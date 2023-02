De vonk • 14:00 De moderne mysteryshopper is niet in dienst en krijgt ook geen geld Jeroen Piersma Een bijbaan in een kledingwinkel bracht Niek Koning in contact met het fenomeen mysteryshopping. Hij zag er brood in, maar dan moest het wel een stuk moderner en vooral digitaler worden aangepakt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen