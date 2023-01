Analyse • 14:24 Nederland start riskant waterstofavontuur Bert van Dijk Gasunie gaat de komende jaren €1,5 mrd investeren in de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk. Grote energiebedrijven waarschuwen dat de voorgestelde specificaties leiden tot onnodig hoge kosten en tot vertraging van investeringen in nieuwe waterstoffabrieken.

