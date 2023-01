14:36 Pakketbezorgers gruwen van strenge Belgische aanpak wantoestanden Wessel Gossink Na misstanden bij onder meer PostNL grijpt de Belgische regering in op de pakketmarkt. Een bezorger mag voortaan nog maar maximaal negen uur per dag werken. Overtreding kan een bedrijf tot 5% van de omzet kosten.

