Podcast • 06:00 Dagkoers: Het China-probleem van ASML Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Vandaag praten Nederlandse en Amerikaanse ambtenaren in Washington over het beperken van de export van de chipmachines van ASML naar China. Maar zelfs als het tot een akkoord komt, betekent dat waarschijnlijk niet meteen duidelijkheid voor ASML, vertelt techredacteur Sandra Olsthoorn. Tijdens de coronapandemie werd de luchtvaartsector hard geraakt. Maar de koersen van de vliegmaatschappijen schieten nu weer hard omhoog. Redacteur luchtvaart Jan Verbeek legt uit waarom analisten denken dat vakantiegangers en zakelijke reizigers ook dit jaar hun koffers gaan pakken. Maandag presenteert Roy Jakobs voor het eerst sinds hij topman werd bij Philips de jaarcijfers van het bedrijf. Verslaggever Thieu Vaessen volgt het bedrijf en maakte met collega's een online special over de laatste 30 jaar van het technologieconcern. En hij zag een opvallend patroon bij het aantreden van iedere nieuwe ceo. Lees ook Akkoord over export ASML-machines naar China lijkt binnen handbereik Beleggers geloven in sterk herstel van zwaar getroffen luchtvaartsector Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml