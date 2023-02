13:00 Vleesvervangers gingen de wereld redden, maar dat bleek gewoon weer een hype Deena Shanker Beyond Meat en Impossible Foods wilden de Amerikaanse vleesindustrie finaal op zijn kop zetten, maar plantaardig vlees maakt de belofte niet waar. Consumenten zijn afgehaakt en aandelenkoersen zijn weggezakt.

