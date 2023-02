Profiel • 14:27 Esther Crawford vreesde de apocalyps en kreeg Elon Musk Alex Ruitenbeek De grote schoonmaak onder Twitter-managers door Elon Musk is aan Esther Crawford voorbijgegaan. De vrouw die als sektelid op het einde van de wereld wachtte is nu de vertrouweling van Musk bij het sociale medium.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen