15:10 Niemand in de kledingindustrie wil het hebben over problematische lieveling polyester Jildou Beiboer Julia Cornelissen Polyester heeft de kledingindustrie de afgelopen decennia volledig veranderd. De goedkope en veelzijdige kunstvezel staat allang niet meer synoniem voor klotsende oksels, en is onmisbaar geworden voor modebedrijven. Maar experts zijn kritisch over deze afhankelijkheid. Ook omdat beloftes over recycling weinig waard blijken.

