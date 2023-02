11:33 China maakte Apple groot, maar bezorgt ceo Cook nu ook kopzorgen Lennart Zandbergen Donderdag komt Apple met cijfers over zijn belangrijkste kwartaal, waarin de feestdagen traditioneel voor grote omzetten zorgen. Maar voor het eerst in jaren zal de omzet naar verwachting dalen. Hoe gaat Apple om met toeleveringsproblemen in China?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen