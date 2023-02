Profiel • 16:00 Lex Hoefsloot gaat niet bij de pakken neerzitten Heiko Jessayan In tien jaar tijd wist Lex Hoefsloot een Eindhovens studenteninitiatief voor elektrische gezinsauto's uit te bouwen tot een serieuze zonneautobelofte, de Lightyear. Nu vecht de ceo voor het voortbestaan van de onderneming.

