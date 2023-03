Analyse • 11:56 Kaalslag blijft nog uit: Amazon neemt zijn tijd in Nederland Jan Braaksma Julia Cornelissen De paniek was groot toen Amazon in maart 2020 naar Nederland kwam. De winkelbranche zette zich schrap. De komst van de grootste webwinkel ter wereld zou een mokerslag zijn. Wat is drie jaar later van die vrees terechtgekomen?

