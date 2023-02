12:05 Spanningen aan de Schelde: is Vlaanderen wel zo'n goede buur? Lisa van der Velden Marceline Bresson Nederland en Vlaanderen zijn naast buren ook 'dikke vrienden'. Maar achter de schermen zet één dossier de verhoudingen op scherp: Vlaamse giflozingen vervuilen de Nederlandse wateren. Vis uit de Westerschelde is niet meer veilig te eten en Nederland dreigt de Europese deadline voor waterkwaliteit niet te halen. Twee Vlaamse bedrijven riskeren Nederlandse stappen.

