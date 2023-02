Rechtszaak • 06:00 NVWA mag dierenarts die elders jarenlang assistentes aanrandde niet zomaar ontslaan Carel Grol Een dierenarts uit Wageningen kreeg een half jaar voorwaardelijk en de maximale taakstraf, omdat hij twintig jaar lang meerdere assistentes had aangerand. Ook zijn nieuwe werkgever ontsloeg hem. Maar dat pikte de zestiger niet.

