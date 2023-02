00:30 Ondernemers vrezen voor voortbestaan door hoger minimumuurloon Frits Conijn Een wetsvoorstel dat een andere berekening van het minimumloon beoogt, zorgt voor ongerustheid bij ondernemers. De lonen zouden er te snel door stijgen. 'Huilie, huilie', reageert vakbond FNV. 'Ze gunnen hun mensen geen fatsoenlijk loon.'

