Podcast • 05:00 Dagkoers: Wie de dure hobby van voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd betaalt Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Jumbo-erfgenaam Frits van Eerd lijkt privé en zakelijk moeilijk gescheiden te houden. Eerder werd hij al verdachte in een grootschalig witwasonderzoek door privéactiviteiten in de motorcrosswereld, waardoor hij moest terugtreden als topman. Nu blijkt dat Van Eerd zijn raceteam liet sponsoren door leveranciers van het familiebedrijf. Strafbaar is dat niet, vertelt redacteur Jan Braaksma, maar het is glad ijs. Deze week praten de Europese regeringsleiders om een impasse in het migratiebeleid te doorbreken. Premier Mark Rutte zal erop aandringen dat lidstaten asielzoekers terugsturen naar het EU-land waar ze voor het eerst zijn geregistreerd. Volgens een van de architecten van de EU-Turkijedeal kan Nederland beter met een kleine groep lidstaten migratiedeals sluiten, vertelt Europaverslaggever Han Dirk Hekking.