Uitgelicht • 15:45 Vegavlees in een dip? 'De markt groeit gewoon door' Richard Smit Lisa van der Velden De plantaardige revolutie leek niet meer te stoppen, maar vorig jaar haperde de verkoop van imitatievlees ineens. Dit betekent niet dat de vegaburger weer is ingeruild voor echt vlees. De markt wordt simpelweg volwassen.

