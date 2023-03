Profiel • 14:42 Angelique Kidjo is een wereldster, maar begin tegen haar niet over 'wereldmuziek' Hilda Bouma De Afrikaanse zangeres Angelique Kidjo verbindt muziekstijlen uit de hele wereld. Rock, jazz, pop en fusion. Daarbij danst ze als is ze van elastiek. Eind maart treedt ze op in Amsterdam.

