15:09 Er belandt meer Russische olie dan ooit in Nederlandse kleren Jildou Beiboer Julia Cornelissen Nederlandse consumenten dragen massaal kleren waarin Russische olie is verwerkt. Grote kledingbedrijven als C&A, H&M en Inditex gebruiken synthetische materialen zoals polyester, gemaakt van olie uit Rusland. Onwenselijk, zeggen experts. Maar ook onvermijdelijk.

