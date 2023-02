Analyse • 14:15 Containersector krijgt te maken met forse overcapaciteit Brendan Murray Containerrederijen staken de recordwinsten die ze ten tijde van de coronapandemie maakten veelal in nieuwe vrachtschepen. Veel van die schepen worden dit jaar geleverd, net op het moment dat de groei van de wereldhandel stagneert.

