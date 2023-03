12:00 Lidl, de duurzame discounter? Ja en nee Julia Cornelissen Lisa van der Velden Lidl profileert zich nadrukkelijk als duurzame supermarkt. Na 'het kwartje van Lidl' en een ban op het invliegen van groente en fruit pronkt het bedrijf nu met zero waste. Maar laat duurzaamheid zich überhaupt wel combineren met het karakter van een discounter?

