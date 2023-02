De vonk • 14:00 Ingenieur ziet grasmeesters zwoegen op het veld − ‘Waarom niet alle instrumenten in één kar?’ Frits Conijn Bij een bezoek aan een voetbalstadion ziet Hans Meeske terreinknechten sjouwen met zware meetapparatuur. Dat kan beter, weet hij, handiger ook. Sinds kort controleren de clubs uit de Eredivisie hun velden met zijn Hipster.

