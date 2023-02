Analyse • 15:00 Oliesector zwemt in het geld en aast op meer Bert van Dijk Grote Europese oliemultinationals BP en Shell gaan weer meer investeren in olie en gas. Klimaatcrisis of niet, de miljardenwinsten die nu nog met het produceren en verkopen van olie en gas zijn te behalen, zijn simpelweg te aantrekkelijk. Zo proberen ze tevens de beurswaardering omhoog te krijgen en uit handen te blijven van koopkrachtigere Amerikaanse rivalen.

