Analyse • 06:00 'Big Activism' jaagt Disney en andere grote namen weer de stuipen op het lijf Ed Hammond Nu de beurzen flink lager staan, ruiken activistische aandeelhouders als Nelson Peltz of Elliott hun kans. Ze hebben het voorzien op de grote namen, zoals Salesforce of Bayer. Disney stelde zijn belager al tevreden met een grote ingreep.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen