14:36 Na een jaar oorlog blijken de sancties tegen Rusland weinig op te leveren Sonny Motké Joris Polman De sancties tegen Rusland gaan niet leiden tot het het einde van de oorlog in Oekraïne en de grens van de strafmaatregelen is bereikt. Die conclusie trekken experts, een jaar na de invoering van de eerste sancties tegen oligarchen en bedrijven. 'Een dictator breng je hiermee niet op andere gedachten.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen