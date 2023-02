Een oud-medewerker van ASML die werkzaam was in China heeft bedrijfsgeheimen gestolen en is daarop betrapt. Dat meldt het bedrijf zelf in het jaarrapport. Volgens onderzoeksjournalist Johan Leupen is dit niet de eerste keer is dat er intellectueel eigendom van ASML is ontvreemd.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de laatste tijd een aantal stevige maatregelen genomen tegen cryptobedrijven. Vooral het aanbieden van een vergoeding voor 'staking', oftewel het controleren van transacties op een blockchain, is tegen het zere been van de SEC, vertelt correspondent in de Verenigde Staten Lennart Zandbergen.

Personeelstekort is een groeiend probleem in de zorg. Vaak worden zzp’ers gebruikt om de gaten in het rooster op te vullen. Zorgredacteur Maarten van Poll legt uit dat bij sommige zorginstellingen het verloop daalt omdat ze personeel meer inspraak en autonomie geven.