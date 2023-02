Analyse • 18:23 Voor India mag Adani niet kopje-onder gaan Aletta André Gautam Adani oogst als selfmade miljardair bewondering in India, zelfs nu zijn imperium onder vuur ligt. Maar de grote vraag is: kan Adani zijn beloftes nog waarmaken en kan het bedrijf nog geld aantrekken? Een val van het concern kan grote implicaties hebben voor India. Is het 'too big to fail'?

