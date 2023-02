14:00 Komst Grapperhaus blaast vete Big Four en advocatuur nieuw leven in Martijn Pols Edwin van der Schoot Deloitte heeft met het aantrekken van ex-minister en oud-Allen & Overy-partner Ferdinand Grapperhaus een niet te missen signaal afgegeven dat het grote ambities heeft met zijn juridische tak. Eerdere pogingen van de accountants en consultants om omzet van de grote advocaten af te snoepen waren geen onverdeeld succes en leverden juridisch wapengekletter op met de Nederlandse Orde van advocaten (NOvA).

