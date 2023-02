15:35 Je collega's leren kennen in het metaversum, werkt dat? Elfanie toe Laer In een tijd waarin thuiswerken normaal is, biedt het metaversum een kans om de band met de werkgever aan te halen. Daarvan is Accenture overtuigd. Het adviesbureau liet 160 duizend nieuwe medewerkers virtueel kennismaken met het bedrijf. Verslaggever Elfanie toe Laer kreeg een rondleiding.

