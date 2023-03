Tegenslag • 06:00 'Persoonlijke groei door een tegenslag? Wat een onzin' Hilda Bouma Nadat zijn dochter Milla een hersenbloeding had gehad, kreeg Mark Cavallo vaak te horen dat die tegenslag een kans was voor persoonlijke groei. Een schadelijke gedachte, vond en vindt hij. 'Iets mag je kennelijk niet zó maar overkomen.'

