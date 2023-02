Profiel • 19:29 Cate Blanchett vindt acteren steeds vernederender Hilda Bouma Het moet raar lopen wil actrice Cate Blanchett geen derde Oscar winnen voor haar rol in Tár. Haar rol als gevierde, machtsbeluste dirigente is een nieuw hoogtepunt in haar veelzijdige carrière. Misschien wel het laatste, zegt ze zelf.

