Profiel • 17:00 Marc Benioff ontsloeg 7000 werknemers en ging toen lekker detoxen Lennart Zandbergen Marc Benioff stond jarenlang alleen positief in de schijnwerpers. Maar na dure overnames zijn aandeelhouders kritisch. Ook de manier waarop de ceo van Salesforce met het ontslaan van 10% van zijn werknemers omging, zorgt voor kritiek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen