15:00 Wethouder Dordrecht: 'Je hoopt toch dat Chemours in de spiegel wil kijken' Lisa van der Velden Als kind at Tanja de Jonge vis uit de Westerschelde, die later ernstig vergiftigd bleek met pfas. Als wethouder van Dordrecht staat ze deze week in de rechtszaal tegenover Chemours, vanwege soortgelijke pfas-lozingen. 'Het moet gewoon stoppen.'

