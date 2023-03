06:00 Eindelijk écht smakende vleesvervangers? Belgen brouwen 'super-ingrediënt' Lisa van der Velden Maureen Blankestijn Vleesvervangers smaken steeds beter, maar vrijwel nooit als écht vlees. Een Belgische start-up heeft naar eigen zeggen de oplossing in handen: diervrije myoglobines, die vlees zijn kenmerkende smaak, geur en kleur geven. 'Zelfs een vegaburger met de smaak van mammoet is mogelijk.'

