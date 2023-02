11:24 De lange weg van KLM naar schoner vliegen Jan Verbeek Duurzame brandstof, bijmengen, schonere vliegtuigen. Het zijn begrippen waar KLM graag mee strooit als de milieulast van de luchtvaart ter sprake komt. Maar werkelijk schoon vliegen is een lange weg met veel hobbels.

