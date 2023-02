12:30 Scheuren in de oranje ING-familie door cao-strijd Mathijs Rotteveel ING'ers staken niet. Tenminste, nog niet. Veel medewerkers van de bank zijn nu zo teleurgesteld in hun werkgever dat ze niets meer uitsluiten. 'Wij zijn geen bankiers, maar bankmedewerkers. Dat is heel iets anders.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen