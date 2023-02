Ondanks de aankondigingen van veel westerse bedrijven dat ze uit Rusland zouden vertrekken, is een groot deel nog steeds actief in het land. Volgens recent onderzoek waarover het economenvakblad ESB bericht, heeft nog geen 9% van de bedrijven een of meerdere filialen in het land gesloten. Politiek verslaggever Cor de Horde legt uit dat het voor veel bedrijven nog niet zo makkelijk is om van hun Russische tak af te komen.

De Nederlands-Franse beursuitbater Euronext heeft een miljardenbod uitgebracht op het Spaanse fintechbedrijf Allfunds. Hiermee probeert het beursbedrijf minder afhankelijk te worden van de effectenhandel. Beursredacteur Eva Schram vertelt dat het bod op Allfunds volgens analisten aan de lage kant is.

Wie dacht dat het hebben van een voetbalclub alleen maar een hobbyproject van rijke mensen is, heeft het mis. Amerikanen zien vooral in Britse clubs een goudmijn. Volgens correspondent in de Verenigde Staten Lennart Zandbergen willen de investeerders met een gesloten competitie en een All Star Game de sport nog commerciëler maken.