Analyse • 17:05 Gucci-eigenaar Kering wil nu zelf cosmetica gaan maken Jildou Beiboer Parfums, lippenstiften en poeders: voor veel luxemerken zijn cosmetica een goudmijn. Kering, het moederconcern achter onder meer Gucci, wil daar meer van gaan profiteren. Tot nu werkte de luxegroep met licenties, maar daar wil het nu vanaf.

