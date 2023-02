Podcast • 05:00 Dagkoers: ING'ers staken niet, of toch wel Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Projectontwikkelaars zien door de hoge rente en de aangekondigde huurregulering beleggers afhaken. Ze doen daarom een beroep op woningcorporaties om middeldure vrijesectorwoningen te kopen, zodat de bouw door kan gaan. Woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg vertelt dat corporaties in Breda en Den Haag zijn ingegaan op dat verzoek. Werknemers van ING zijn teleurgesteld in hun werkgever. Ze hebben het laatste cao-voorstel, een collectieve loonsverhoging van 3% ingaand in oktober dit jaar en nog eens 4% een jaar later, afgewezen. Bankenredacteur Mathijs Rotteveel legt uit dat callcentermedewerkers, die zichzelf de werkbijen van de bank noemen, zich niet serieus voelen genomen. Lees ook Ontwikkelaars zoeken woningcorporaties op om nieuwbouw te redden Scheuren in de oranje ING-familie door cao-strijd Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml