Analyse • 15:06 Winkeliers raken in paniek door huurverhoging Frits Conijn Jennifer Mol Erik van Rein 'Niet te betalen', oordelen winkeliers en horecazaken over de recente huurverhoging. 'Ook bij ons stijgen de kosten', klinkt het bij de verhuurders. Donderdag roept minister Micky Adriaansens van Economische Zaken beide partijen ter verantwoording.

