Bedrijven die willen starten, vergroenen of uitbreiden, moeten pas op de plaats maken. Er is namelijk geen ruimte op het elektriciteitsnet. Bedrijven die wel een aansluiting willen, komen voortaan op een lange wachtlijst. Dat zegt netbeheerder Enexis. En ook bij Stedin en Alliander klinkt dit geluid. Energieredacteur Eva Rooijers legt uit dat de netbeheerders zijn overvallen door de exploderende vraag naar elektriciteit.

Zakenbank Goldman Sachs gaat zich meer richten op vermogensbeheer en het verlenen van diensten aan de ultrarijken. Dat vertelde topman David Solomon op de beleggersdag die de bank voor de tweede keer in de 154-jarige geschiedenis organiseerde. Correspondent in de Verenigde Staten Lennart Zandbergen was erbij en verbaasde zich erover dat de overname van de Nederlandse vermogensbeheerder NNIP niet genoemd werd.

Zakenbankiers en investeerders in het Midden-Oosten hebben het drukker dan ooit. In Europa en Amerika drogen de beursgangen op, maar daar groeit het aantal fors. Alleen al in Saoedi-Arabië zouden zich momenteel 23 bedrijven voorbereiden op een beursgang. Correspondent in het Midden-Oosten David de Jong vertelt dat het voor de landen nu het goede moment is om hun economieën te diversificeren.