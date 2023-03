12:00 Uitbreiding van stroomnet in propvol Amsterdam is een 'monsterklus' Eva Rooijers Het stroomnet is in grote delen van Amsterdam helemaal vol. Bedrijven die willen groeien en vergroenen moeten steeds langer wachten op een aansluiting. Aan netbeheerder Liander de taak om in een dichtbevolkte stad 30 nieuwe elektriciteitsstations en 2500 transformatorhuisjes te bouwen. 'Het is een monsterklus.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen