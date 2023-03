12:13 De e-truck wint terrein, maar de laadpalen ontbreken nog Albert Wagenaar Jennifer Mol Op de Nederlandse wegen rijden nu een paar honderd 'groene' vrachtwagens. Dat moeten er snel meer worden. En niet alleen in Nederland maar ook in Europa. Brussel heeft een scherp tijdpad, maar de vraag is of dat haalbaar is. Bedrijven hopen op steun bij de aanschaf van dure e-trucks. En vooral: er zijn veel te weinig laadpunten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen