Twee officieren van justitie hebben het voor advocaten heilige recht op geheimhouding geschonden. Volgens het gerechtshof is er alle reden om de twee te vervolgen voor dit misdrijf. Maar daar hoeven ze niet voor te vrezen, want als werknemers van het Openbaar Ministerie genieten zij immuniteit. Onderzoeksjournalist Bart Mos legt uit dat dit een nieuw hoofdstuk is in een al jaren aanhoudend conflict tussen advocaten en het OM over het verschoningsrecht.

Accountants krijgen voortaan een prominentere rol op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. En daar zijn beursgenoteerde bedrijven niet blij mee. Redacteur zakelijke dienstverlening Edwin van der Schoot vertelt dat beleggers wel zeer tevreden zijn nu de accountant zich niet hoeft te beperken tot een toelichting op de jaarrekening.

Het Duitse dorp Grünheide was drie jaar geleden nog een bosrijke omgeving met weinig economische activiteiten. Maar dat is nu helemaal veranderd. Het dorp wordt ook wel ‘Tesla-town’ genoemd, omdat er meer mensen in de autofabriek werken dan er in het dorp wonen. Duitsland-correspondent Gerben van der Marel ging naar Grünheide en zag met eigen ogen hoe de megafabriek uit de grond werd gestampt.