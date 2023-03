16:00 Lobby financierde 'waterstofhoogleraar' Ad van Wijk Jasper Been Ardi Vleugels Bijzonder hoogleraar Ad van Wijk, bekend als warm pleitbezorger van waterstof, is jarenlang in stilte betaald door de belangenorganisatie van netbeheerders. De sponsoring is saillant omdat netbeheerders groot voorstander zijn van de ontwikkeling van waterstof, want daarmee kan het gasnetwerk een tweede leven krijgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen